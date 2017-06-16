Сургутян ждут на празднике «Сабантуй», который пройдет в 30-й раз

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

16.06.2017 18:05

Гуляния развернутся в воскресенье, 18 июня, с 12.00 до 19.00 на территории стадиона «Спортивное ядро».

Фото: ugra-news.ru

В этот день выступят 300 артистов, представителей национальных коллективов и спортсменов со всей Югры, из Башкортостана, Казани и Сургута. Также в программе национальная борьба «Курэш», соревнования по армспорту, национальные игры (перетягивание каната, бой мешками на бревне, ношение воды на коромыслах и поднятие гири).

Впервые во время праздника состоится творческий конкурс «Национальное подворье», который включает в себя представление татарской, башкирской кухни, национального костюма, элементов убранства (или утвари) дома, творческое приветствие гостей. Участников будет оценивать компетентное жюри.

Программа XXX-го юбилейного праздника «Сабантуй» есть на сайте сургутской администрации.