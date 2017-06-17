18 июня на площадке Центра развития теннисного спорта Ханты-Мансийска пройдут мероприятия, посвященные Всемирному дню йоги

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

17.06.2017 10:45

В этот день «ЮграМегаСпорт» устраивает йога-марафон, принять участие в котором сможет каждый, вне зависимости от уровня подготовки, возраста и пола.

Жителям и гостям Ханты-Мансийска представится возможность попробовать себя в различных направлениях древней практики. В программу мастер-классов входят занятия различными направлениями йоги. Расписание есть на сайте «ЮграМегаСпорт».