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18 июня на площадке Центра развития теннисного спорта Ханты-Мансийска пройдут мероприятия, посвященные Всемирному дню йоги

17.06.2017 10:45

В этот день «ЮграМегаСпорт» устраивает йога-марафон, принять участие в котором сможет каждый, вне зависимости от уровня подготовки, возраста и пола. 

Жителям и гостям Ханты-Мансийска представится возможность попробовать себя в различных направлениях древней практики. В программу мастер-классов входят занятия различными направлениями йоги. Расписание есть на сайте «ЮграМегаСпорт».

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