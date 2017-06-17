НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Госавтоинспекторы Нефтеюганска присоединились к окружной акции «Трасса без ДТП»

17.06.2017 11:34

 Накануне на 16 км автодороги Нефтеюганск-Сургут на дежурство с инспекторами ДПС вышла бригада скорой медицинской помощи. 

Фото: 86.mvd.ru

У водителей измерили артериальное давление и провели с ними беседу об опасности управления в утомленном состоянии. За время дежурства сотрудники полиции и медики проверили более 20 водителей, к счастью помощи никому не понадобилась.

Получив памятку и плитку шоколада, водители продолжили свой путь, рассказали в ОМВД России по г. Нефтеюганску.

Напомним, что мероприятие, направленное на снижение аварийности на загородных автодорогах, продлится до 20 июня 2017 года.  

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