Сотрудник Росгвардии из Сургута Андрей Умаров спас ребенка на пожаре

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

17.06.2017 15:39

За это он удостоен медали «За спасение погибавших». Торжественная церемония прошла в правительстве округа.

Фото: admhmao.ru

В декабре прошлого года на Комсомольском проспекте в Сургуте загорелся дом. Первым на место возгорания прибыл экипаж, в составе которого был Андрей Умаров. Тогда он вынес из горящего здания шестилетнюю Алису Зарипову.

Сам же сургутянин к своему подвигу относится скромно. По его словам, в ситуации, когда необходимо спасти чью-то жизнь, о собственной безопасности не задумываешься.