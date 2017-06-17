В Нижневартовске 14 детей заболели менингитом

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

17.06.2017 11:50

Диагноз "энтеровирусный менингит" подтвердился у 14 ребят, еще 10 подростков находятся под наблюдением, сообщили ТАСС в окружном управлении Роспотребнадзора. На стационарном лечении остается 13 детей, уточнили в ведомстве.

По данным санитарных врачей, всего в городе за месяц зарегистрирован 31 заболевший энтеровирусной инфекцией, все они - дети до 17 лет.

Энтеровирусный менингит - вирусное инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, сильными головными болями, рвотой. Является наиболее распространенной формой поражения центральной нервной системы (ЦНС) человека энтеровирусами. Энтеровирус - вирус, попадающий в организм человека через желудочно-кишечный тракт, размножающийся там, а затем поражающий ЦНС.