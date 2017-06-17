Югорчанин, спросивший Путина о коррупции, получит iPhone с ликом президента

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

17.06.2017 15:03

Подросток из Нефтеюганска, задавший Владимиру Путину вопрос о коррупции, получит золотой iPhone 7 с изображением президента.

Фото: Caviar

Такой подарок компания Caviar сделает юноше за самый смелый вопрос в ходе прямой линии главы России. Югорчанин, по мнению компании, задал «серьезный, смелый вопрос, который требовал четкого и конкретного ответа».

«Кроме того, мы оценили находчивость молодого человека, который сказал президенту, что к этому вопросу его подготовила жизнь. Мы рады, что Владимир Путин уделил должное внимание проблемам, озвученным юношей, и надеемся, что это поспособствует их решению», — сказали в компании.

РБК-Тюмень пишет, что представители бренда уже связались с юношей в соцсетях и планируют скоро вручить ему подарок.