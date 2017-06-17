В Советском стая собак насмерть загрызла мужчину

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

17.06.2017 10:12

По факту причинения смерти по неосторожности Югорским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело.

Фото: ognikavkaza.ru

По версии следствия, в ночь с 13 на 14 июня 2017 года в районе Промбазы в городе Советский не менее 12 собак напали на местного жителя. Животные причинили ему телесные повреждения, от которых он скончался на месте.

Нападение стаи попало в объектив камеры видеонаблюдения. Видно, как мужчина сначала пытался отбиться от животных, но они кидались на него и сбивали с ног, а затем уже не давали югорчанину подняться.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе на установление владельца собак», - говорится в сообщении пресс-службы СКР по ХМАО.