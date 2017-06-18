В Кондинском районе мужчина выловил рыбу, занесенную в Красную книгу

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

18.06.2017 13:31

Браконьера поймали на реке Конда вблизи деревни Алтай во время проведения оперативно-профилактических мероприятий.

Фото: 86.mvd.ru

Полицейскими установлено, что 41-летний житель района в неразрешенное для рыболовства время с помощью моторной лодки и запрещенных орудий лова выловил 62 особи стерляди. Сумма причиненного природным ресурсам ущерба составила порядка 30 тысяч рублей.

В отношении задержанного отделом дознания ОМВД России по Кондинскому району возбуждено уголовное дело. Браконьеру грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.