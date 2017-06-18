Лучшим югорским производителям присвоят товарный знак «Сделано в Югре»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

18.06.2017 14:41

Его грамотное использование имеет значение для продвижения югорских брендов, считают в окружном правительстве.

Несмотря на использование знака с 2013 года, пока в реестре этого проекта около 70 компаний. Отмечается, что нет прозрачного, понятного бизнесу порядка получения такого знака, четко сформулированных критериев, которым нужно соответствовать.

Наталья Комарова поручила департаменту экономического развития исправить эту ситуацию, сделав условия понятными для предпринимателей.