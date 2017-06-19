На месте заброшенного котлована в Сургуте может появиться парк

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

19.06.2017 08:26

С такой инициативой выступили активисты ОНФ. Речь идет о территории на улице Мира, 55, в 34-м микрорайоне.

Фото: onf.ru

Член регионального штаба Инна Бирук предложила не «бороться с природой», а благоустроить котлован и прилегающую к нему территорию. К примеру, облагородить берега, установить освещение и лавочки, детские городки. Обустройство такой зоны возможно в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», здесь главное слово за жителями микрорайона, приводит слова Бирук официальный портал ОНФ.

Напомним, несколько лет назад территорию между домами отвели под строительство торгового комплекса с крытыми парковками. Но застройщик не смог справиться с грунтовыми водами на площадке, которые сначала подтопили, а позже и вовсе поглотили начавшееся строительство. В результате на месте городского пустыря образовался пруд.

Сегодня залитый водой котлован окружен строительным и бытовым мусором. Это место облюбовали юные сургутяне. Они не только проводят время на опасной территории, но и в жару купаются в водоеме.