НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Аэропорт Сургута приглашает на летний авиационный споттинг

19.06.2017 09:07

 Снимать самолеты можно будет 1 и 2 июля. 

Фото: rekonstroy-oskol.ru

В первый день, с 17:00 до 01:00, на территории воздушных ворот Сургута ждут постоянных участников споттинг-мероприятий и тех, кто впервые будет снимать в аэропорту. В воскресенье, 2 июля с 01:00 до 10:00 – время профессионалов и опытных авиационных фотографов.

В эти дни предоставляется уникальная возможность побывать на перроне, понаблюдать за работой различных служб аэропорта и сделать эксклюзивные фото взлетов и посадок различных типов воздушных судов, а также провести фотосессию на борту воздушных судов авиакомпании «ЮТэйр».

К слову, сегодня – последний день приема заявок. Их ждут по электронной почте: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

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