Команда сургутских кинологов стала лучшей в окружном конкурсе

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

19.06.2017 09:52

Соревнования проходили на прошлой неделе в Центре кинологической службы Управления МВД по Югре. В них принимали участие 15 полицейских из Сургута, Нижневартовска, Нягани, Пыть-Яха, Лангепаса и других городов региона.

Фото: 86.mvd.ru

Специалисты-кинологи продемонстрировали общий курс дрессировки служебных собак, соревновались в таких конкурсных заданиях, как выборка вещей, задержание, охрана и конвоирование, поиск взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, а также поиск наркотиков.

В командном зачете первое место с результатом 766 баллов заняли полицейские-кинологи из Сургута, на второе место, набрав 505 баллов, поднялись участники из Нижневартовска.

В личном зачете среди специалистов кинологов в поиске и обнаружению взрывчатых веществ и оружия первое место занял сургутянин Басов Валентин, второе место досталось Дылевой Наталье из Нижневартовска, «бронза» у Покровской Анны из Ханты-Мансийска.

Среди специалистов кинологов в розыске по запаховому следу человека первое место у сотрудницы УМВД России по г. Сургут Таценко Юлии, второе – у Азанова Антона из Нижневартовска, третье – у Каюмова Руслана из Нягани.

Среди специалистов кинологов по направлению поиск и обнаружение наркотических средств и психотропных веществ первое место у сургутянки Дробышевой Анны, второе место у полицейского из Белоярского Драчука Юрия, почетное третье место у сотрудника из Кондинского района Бобошко Николая.

В сентябре лучшие кинологи округа представят Югру на Всероссийском конкурсе в Екатеринбурге.