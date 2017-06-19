Ливни, град и штормовой ветер ожидаются в ХМАО

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

19.06.2017 11:36

Главное управления МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу предупреждает жителей об ухудшении погоды в ближайшие часы. Ожидаются сильные дожди, грозы, возможен град, штормовой ветер порывами до 18-23 м/с, сообщается на сайте управления.

Спасатели рекомендуют по возможности не выходить из дома, отложить загородные поездки и походы, при сильном ветре не парковать автомобили и не находиться рядом с линиями электропередачи, деревьями и рекламными щитами, а также держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов.