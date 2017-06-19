НОВОСТИ «СЕВЕРА»

19.06.2017 12:52

Оно направлено на снижение количества ДТП с участием велосипедистов.

С приходом теплых солнечных дней в Сургуте все больше горожан пересаживаются на велосипеды. В условиях пробок – этот вид транспорта становится очень удобен, но, к сожалению, многие забывают о правилах дорожного движения. Велосипедист – это такой же участник дорожного движения, как водитель, и пешеход, который обязан соблюдать правила. Выезжая на дорогу, будьте предельно внимательны и осторожны.