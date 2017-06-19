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Почти на 50 участках в Сургуте устранят колейность

19.06.2017 13:33

Это около 85 тысяч квадратных метров полотна. Работы в первую очередь проводят в центре города, где курсирует общественный транспорт. 

Фото: admsurgut.ru

Всего в текущем году планируется обновить улицы Грибоедова, Декабристов и Островского до Нефтеюганского шоссе, проезд от проспекта Комсомольского до пожарного депо, автодорогу Сургут – Нижневартовск.

Укладка асфальта ведется в основном в вечерне-ночное время, когда спадает интенсивный автомобильный поток. Продолжаются работы до пяти часов утра. Так, ремонт на улице Островского планируется закончить к 1 июля.

Напомним, ремонтная кампания обошлась в нынешнем году почти в полмиллиарда. Из них чуть больше 60 миллионов выделил Сургут, остальные – округ.

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