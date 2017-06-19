Балочные массивы полностью ликвидированы в четырех муниципалитетах Югры

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

19.06.2017 14:04

За пять лет удалось решить вопрос с такими строениями в Радужном, Покачах, Югорске и Нижневартовском районе. Вместе с этим балки все еще остаются в 11 муниципалитетах.

Владимир Путин дал поручение регионам уточнить количество приспособленных строений и людей, в них проживающих. Такие расчеты у Ханты-Мансийского округа уже есть, рассказала губернатор Наталья Комарова. Она отметила, что необходимо проработать варианты ускоренного завершения программы. А затем поручила подготовить необходимые документы для обращения в Минстрой и Фонд содействия реформированию ЖКХ.