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Балочные массивы полностью ликвидированы в четырех муниципалитетах Югры

19.06.2017 14:04

За пять лет удалось решить вопрос с такими строениями в Радужном, Покачах, Югорске и Нижневартовском районе. Вместе с этим балки все еще остаются в 11 муниципалитетах. 

Владимир Путин дал поручение регионам уточнить количество приспособленных строений и людей, в них проживающих. Такие расчеты у Ханты-Мансийского округа уже есть, рассказала губернатор Наталья Комарова. Она отметила, что необходимо проработать варианты ускоренного завершения программы. А затем поручила подготовить необходимые документы для обращения в Минстрой и Фонд содействия реформированию ЖКХ. 

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