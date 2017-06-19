НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Многодетные семьи Когалыма выбирают деньги вместо земли

19.06.2017 14:18

 Так, на данный момент зарегистрировано 64 претендента на получение социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка.

Фото: mstrok.ru

Выдано 35 свидетельств многодетным семьям. 25 участников уже обратились для предоставления социальной выплаты. По данным на 1 января 2017 года, на учете желающих бесплатно приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства в Когалыме значатся 255 многодетных семей.

Размер социальной выплаты зависит от количества членов семьи, срока проживания на территории автономного округа и средней стоимости квадратного метра площади жилого помещения, установленной для автономного округа, на дату выдачи свидетельства, пишет МК «Югра».

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