Многодетные семьи Когалыма выбирают деньги вместо земли

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

19.06.2017 14:18

Так, на данный момент зарегистрировано 64 претендента на получение социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка.

Фото: mstrok.ru

Выдано 35 свидетельств многодетным семьям. 25 участников уже обратились для предоставления социальной выплаты. По данным на 1 января 2017 года, на учете желающих бесплатно приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства в Когалыме значатся 255 многодетных семей.

Размер социальной выплаты зависит от количества членов семьи, срока проживания на территории автономного округа и средней стоимости квадратного метра площади жилого помещения, установленной для автономного округа, на дату выдачи свидетельства, пишет МК «Югра».