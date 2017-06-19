Югорчан ждут на выставке телефонов

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

19.06.2017 15:46

Экспозиция «Техника – двигатель прогресса. Телефон» открылась в Музее геологии, нефти и газа Ханты-Мансийска.

Фото: muzgeo.ru

Более 80 редких предметов фонда и фотодокументы расскажут не только о развитии телефонных аппаратов, но и об истории ханты-мансийского узла связи. Аппараты, наушники, приказы, уставные документы и даже телефонные справочники – львиную долю из этих предметов сейчас можно увидеть только в музее.

Стоит отметить, что большая часть экспонатов до сих пор в рабочем состоянии.

Выставка «Техника – двигатель прогресса. Телефон» ждёт своих посетителей до 30 июля.