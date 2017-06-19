ЦБ снизил ключевую ставку до 9% годовых

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

19.06.2017 16:20

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 16 июня, принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, говорится в сообщении регулятора.

Фото: fxkrab.ru

Это третье снижение ключевой ставки в этом году. По итогам двух предыдущих заседаний регулятор тоже смягчал денежно-кредитную политику. В апреле ставка была снижена на 0,5 процентного пункта, в марте — на 0,25 процентного пункта. В заявлении Центробанка относительно последнего снижения ставки также сказано, что он видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 года.

«В дальнейшем, принимая решение, банк будет исходить из оценки инфляционных рисков, динамики инфляции и экономики относительно прогноза», — отмечается в комментарии регулятора. Краткосрочные инфляционные риски снизились, но на среднесрочном горизонте они сохраняются, указывает ЦБ.

«Годовая инфляция в мае составила 4,1%, сохраняясь вблизи целевого уровня», — пишет ЦБ.