НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Почти 130 пьяных водителей задержаны в Югре на минувших выходных

19.06.2017 15:03

37 человек отказались проходить медицинское освидетельствование. 19 – повторно управляли транспортом в состоянии опьянения.  

Фото: 86.mvd.ru

Не обошлось без аварий – их в регионе зарегистрировано восемь. Девять человек пострадали, в том числе двое детей.

17 июня в 23:05 в Нижневартовске 65-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» двигался по улице Интернациональная. При выполнении поворота направо допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Опель Астра». В результате происшествия телесные повреждения получил пассажир автомобиля «Опель», 21-летняя девушка. 

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