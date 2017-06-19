Почти 130 пьяных водителей задержаны в Югре на минувших выходных

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

19.06.2017 15:03

37 человек отказались проходить медицинское освидетельствование. 19 – повторно управляли транспортом в состоянии опьянения.

Фото: 86.mvd.ru

Не обошлось без аварий – их в регионе зарегистрировано восемь. Девять человек пострадали, в том числе двое детей.

17 июня в 23:05 в Нижневартовске 65-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» двигался по улице Интернациональная. При выполнении поворота направо допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Опель Астра». В результате происшествия телесные повреждения получил пассажир автомобиля «Опель», 21-летняя девушка.