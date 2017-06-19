«Сабантуй» в Сургуте стал окружным праздником единения и дружбы

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

19.06.2017 16:45

Праздник прошел в тридцатый раз. В этом году он приобрел окружной статус и объединил делегации из Сургутского, Нижневартовского районов, Нефтеюганска, Когалыма, Нягани, Ханты-Мансийка.

Фото: admsurgut.ru

Несмотря на непогоду, перед зрителями на стадионе «Спортивного ядра» выступили 300 артистов, представители национальных коллективов и спортсменов со всей Югры, из Стерлитамака и Казани. Интересную и разнообразную программу подготовили для сургутян и гостей города вокально-хореографический ансамбль «Сандугач», хореографический ансамбль «Шатлык», артисты Стерлитамакской филармонии, творческие самодеятельные и национальные коллективы Югры.

Сильный ливень и шквалистый ветер не стали помехой для проведения соревнований по армспорту. Также развернули свою деятельность национальные шатры и юрты, в которых каждый желающий мог попробовать татарскую, башкирскую кухню, увидеть самобытные элементы убранства и утварь, познакомиться с радушными хозяевами в национальных костюмах.

Напомним, история праздника «Сабантуй» насчитывает более тысячи лет. Его истоки уходят в глубокую древность и связаны с аграрным культом. Торжество знаменует окончание сева яровых. В силу своей особой духовности праздник «Сабантуй» с годами завоевал любовь всех горожан и постепенно превратился в межнациональный праздник.