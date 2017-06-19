НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Югре дома, в которых проживают инвалиды, проверят на доступность

19.06.2017 20:23

Сначала специалисты обследуют государственный жилищный фонд – это почти 70 адресов. 

Будут изучены технические характеристики зданий и прилегающих к ним территорий, затем станет ясно - целесообразно ли проводить капитальный ремонт. Если нет, то окружные власти намерены рассмотреть варианты переселения лиц с ограниченными возможностями. Обследование должно завершиться до конца текущего месяца.  

По планам окружного Депсоцразвития в дальнейшем аналогичная работа затронет жилищный фонд всех форм собственности. На сегодняшний день в муниципалитеты передано свыше 35 тысяч адресов, в которых проживают инвалиды. 

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