В Югре дома, в которых проживают инвалиды, проверят на доступность

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

19.06.2017 20:23

Сначала специалисты обследуют государственный жилищный фонд – это почти 70 адресов.

Будут изучены технические характеристики зданий и прилегающих к ним территорий, затем станет ясно - целесообразно ли проводить капитальный ремонт. Если нет, то окружные власти намерены рассмотреть варианты переселения лиц с ограниченными возможностями. Обследование должно завершиться до конца текущего месяца.

По планам окружного Депсоцразвития в дальнейшем аналогичная работа затронет жилищный фонд всех форм собственности. На сегодняшний день в муниципалитеты передано свыше 35 тысяч адресов, в которых проживают инвалиды.