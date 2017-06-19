НОВОСТИ «СЕВЕРА»

С начала года пассажиропоток сургутского аэропорта вырос на 15,7%

19.06.2017 20:41

С января по май воздушные ворота обслужили более 580 тысяч пассажиров. Рост перевозок во многом связан с переходом на летнее расписание и увеличением частоты полетов.

 Самыми популярными направлениями внутри России стали перелеты в Москву, Санкт-Петербург, Уфу, Тюмень и Самару. На международных линиях наиболее востребованы чартерные рейсы в Камрань, Анталью, Бангкок и Пхукет.

Больше половины от общего пассажиропотока пришлось на долю базового перевозчика аэропорта Сургута – «ЮТэйр». Вторую и третью позицию разделили авиакомпании «Победа» и «Аэрофлот».

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