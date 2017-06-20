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Сегодня на территории Югры прогнозируется штормовой ветер

20.06.2017 09:43

По данным Ханты-Мансийского центра гидрометеорологии, 20 июня на территории Ханты-Мансийского автономного округа продолжатся неблагоприятные погодные явления: возможны сильные дожди, грозы, град, усиление ветра до 20-24 м/с. 

Фото: 86.mchs.gov.ru

Специалисты МЧС сообщают, что это может привести к падению деревьев, слабоукреплённых конструкций, повреждению остекления зданий, обрывам линий связи и электропередач.

Югорчанам советуют по возможности не выходить из дома, отложить загородные поездки. Также не стоит парковать автомобили вблизи строений, деревьев и рекламных конструкций. 

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