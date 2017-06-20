НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сегодня в Сургуте инвалиды бесплатно получат средства реабилитации

20.06.2017 11:13

Раздачу проведет МБОО «Забота». Спонсорскую помощь организации оказывает ОАО «Сургутнефтегаз». 

31 ребёнок и 12 взрослых, состоящие на учете в благотворительной организации в этот день получат необходимые средства: влаговпитывающие пеленки, подгузники, тест-полоски, иглы для инъекций и другие расходные материалы, которые необходимы в повседневной жизни.

Сотрудники организации подходят индивидуально к проблемам каждой семьи, уделяют внимание, и оказывают всестороннюю поддержку, рассказали в МБОО «Забота».

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