19 июня в Ханты-Мансийске были сыграны партии третьего тура командных чемпионатов мира по шахматам

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

20.06.2017 11:21

В мужском турнире сборная России выиграла у команды Украины с минимальным счетом. Победу россиянам принес выигрыш Яна Непомнящего у Антона Коробова на второй доске.

Фото: ugra2017.fide.com

После трех туров без потерь идет команда Польши. На 1 матчевое очко отстают россияне и китайцы.

У женщин россиянки сыграли вничью со сборной Азербайджана. Поражение Валентины Гуниной на второй доске было уравновешено победой Ольги Гири на четвертой. После третьего тура впереди идут команды России и Украины – по 5 матчевых очков. На шаг позади идут сборные Грузии и Польши.