НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В сургутском парке «За Саймой» появился маршрут «Здоровое сердце»

20.06.2017 12:53

Он начинается за мостом у входа со стороны улицы Университетской. 

Фото: admsurgut.ru

На протяжении всего маршрута, длина которого около двух километров, установлены специальные указатели с рекомендациями кардиологов, а именно: допустимый уровень пульса, темп ходьбы, необходимый для того, чтобы прогулка приносила не только удовольствие, но и максимум пользы.

Инициаторы проекта – специалисты Кардиодиспансера.  

«Это подарок Кардиодиспансера сургутянам. Мы привыкли в силу своей профессии стоять на страже сердечного здоровья югорчан, а сегодня мы начинаем новый проект, посвященный тому, как остаться здоровым и молодым до ста лет. Ходить очень полезно. Только регулярные физические нагрузки позволяют избежать инфаркта миокарда», - подчеркнула в приветственном слове главный врач Окружного кардиологического диспансера Ирина Урванцева.

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