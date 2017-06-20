Двое юношей в Сургуте украли велосипеды

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 20.06.2017 13:10
16-летний парень во время прогулки зашел в подъезд дома по проезду Дружбы и обнаружил под лестницей велосипед. Перекусив защитный тросик, он забрал транспорт стоимостью 20 тысяч рублей.
Фото: 86.mvd.ru
В другом случае 15-летний юноша также путем свободного доступа из подъезда дома по улице Быстринская похитил велосипед за ту же цену.
По данным фактам возбуждены уголовные дела. Несовершеннолетние находятся под подпиской о невыезде. Они также поставлены на профилактический учет в ОДН УМВД России по г.Сургут.