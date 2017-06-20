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Двое юношей в Сургуте украли велосипеды

20.06.2017 13:10

 16-летний парень во время прогулки зашел в подъезд дома по проезду Дружбы и обнаружил под лестницей велосипед. Перекусив защитный тросик, он забрал транспорт стоимостью 20 тысяч рублей.

Фото: 86.mvd.ru

В другом случае 15-летний юноша также путем свободного доступа из подъезда дома по улице Быстринская похитил велосипед за ту же цену.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Несовершеннолетние находятся под подпиской о невыезде. Они также поставлены на профилактический учет в ОДН УМВД России по г.Сургут.

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