Двое юношей в Сургуте украли велосипеды

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

20.06.2017 13:10

16-летний парень во время прогулки зашел в подъезд дома по проезду Дружбы и обнаружил под лестницей велосипед. Перекусив защитный тросик, он забрал транспорт стоимостью 20 тысяч рублей.

Фото: 86.mvd.ru

В другом случае 15-летний юноша также путем свободного доступа из подъезда дома по улице Быстринская похитил велосипед за ту же цену.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Несовершеннолетние находятся под подпиской о невыезде. Они также поставлены на профилактический учет в ОДН УМВД России по г.Сургут.