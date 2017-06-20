Два «золота» и «бронзу» добыли легкоатлеты из Сургута на чемпионате и первенстве России

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

20.06.2017 13:26

Соревнования проходили в Саранске и собрали сильнейших спортсменов из 40 регионов страны.

Фото: toptj.com

Честь автономного округа защищали 6 атлетов. Так, Александр Александров стал лучшим в толкании ядра с результатом 14.10 м, мастер спорта России международного класса Олег Шайдецкий уступил своему другу по команде и с результатом 11.53 м завоевал третье место. Разбил тандем югорчан представитель Костромской области Александр Пазухин (12.73 м).

Вторую медаль наивысшего достоинства Александр Александров добыл в метании диска (43.55 м).