НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Жительницы Нефтеюганска и Сургута занимались проституцией

20.06.2017 14:08

 Женщин задержали полицейские Нефтеюганского района.  

Сообщается, что югорчанки 31 года и 37 лет за деньги оказывали интимные услуги в одном из банных комплексов муниципалитета. Официально женщины нигде не работают. У них были изъяты около 6000 рублей.

«Гражданки привлечены к административной ответственности по ст. 6.11 КоАП РФ – Занятие проституцией. Санкции статьи предусматривают административный штраф в размере от полутора до двух тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Видео: ОМВД России по Нефтеюганскому району

 

 

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