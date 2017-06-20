Жительницы Нефтеюганска и Сургута занимались проституцией

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

20.06.2017 14:08

Женщин задержали полицейские Нефтеюганского района.

Сообщается, что югорчанки 31 года и 37 лет за деньги оказывали интимные услуги в одном из банных комплексов муниципалитета. Официально женщины нигде не работают. У них были изъяты около 6000 рублей.

«Гражданки привлечены к административной ответственности по ст. 6.11 КоАП РФ – Занятие проституцией. Санкции статьи предусматривают административный штраф в размере от полутора до двух тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Видео: ОМВД России по Нефтеюганскому району