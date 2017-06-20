Велосипедный веломарафон «За безопасность детей на дорогах» прошел по дорогам Югры

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

20.06.2017 14:20

Более 450 детей из пришкольных лагерей, летних творческих и спортивных площадок приняли участие в веломарафоне.

Фото: ОМВД по Сургутскому району

В Лянторе, например, на центральную улицу вышли десятки мальчишек и девчонок из отдаленных поселков Сургутского района. Они проехали яркой организованной колонной, призывая жителей к соблюдению дорожных правил.

Юных велосипедистов сопровождали взрослые: волонтеры, педагоги и воспитатели, которые посредством громкоговорящих устройств обращались к прохожим с девизами акции.

Финишировали участники на специальной площадке, на которой для детей были организованы познавательные викторины по ПДД, квест-игры, велосипедное дефиле, велоэстафеты. Участники получили грамоты и фликеры.