Велосипедный веломарафон «За безопасность детей на дорогах» прошел по дорогам Югры

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 20.06.2017 14:20
Более 450 детей из пришкольных лагерей, летних творческих и спортивных площадок приняли участие в веломарафоне.
Фото: ОМВД по Сургутскому району
В Лянторе, например, на центральную улицу вышли десятки мальчишек и девчонок из отдаленных поселков Сургутского района. Они проехали яркой организованной колонной, призывая жителей к соблюдению дорожных правил.
Юных велосипедистов сопровождали взрослые: волонтеры, педагоги и воспитатели, которые посредством громкоговорящих устройств обращались к прохожим с девизами акции.
Финишировали участники на специальной площадке, на которой для детей были организованы познавательные викторины по ПДД, квест-игры, велосипедное дефиле, велоэстафеты. Участники получили грамоты и фликеры.