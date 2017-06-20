Сильный ветер в Сургуте сохранится и 21 июня 2017 года

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

20.06.2017 14:35

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города информирует о том, что завтра ожидаются неблагоприятные явления погоды, связанные с порывами ветра до 15 м/сек.

Фото: ivbg.ru

Сургутянам советуют закрыть плотно окна, ставни, двери; с лоджий и незастекленных балконов убрать все предметы. Обходите повреждённые и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески и рекламные конструкции, другие шаткие строения.

Машину поставьте в гараж, а при его отсутствии – авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.