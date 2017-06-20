В минувшее воскресенье во время рыбалки утонул 48-летний мужчина

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

20.06.2017 15:59

Трагедия произошла на реке Обь в районе о. Черный. Об этом рассказали в сургутском Управлении по делам ГО и ЧС.

Фото: gazeta19.ru

В ведомстве говорят, что опасная ситуация может произойти из-за выпитого спиртного, холодной воды летом, ветра и волн.

Специалисты добавляют, что рыболовы-любители должны уметь плавать, быть собранными и адекватно оценивать меняющуюся ситуацию.

Югорчанам также рекомендуют научиться снимать с себя вещи в воде, так как чаще всего если рыбак там оказывается, то непременно в одежде. Ботинки, например, нужно стянуть сразу же, так как они тяжелые и помешают плыть. А вот перевернутые болотные сапоги также можно использовать как поплавки.