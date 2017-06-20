Югорские города вошли в число самых безопасных в России

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

20.06.2017 16:46

Ежегодный опрос жителей провели аналитики портала Domofond.ru. Они предлагали респондентам оценить справедливость утверждения «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток».

Фото: domofond.ru

Самый высокий балл второй год подряд получил Грозный (8,7 балла из 10). Второе и третье места поделили Сочи и Нижневартовск — по 7,5 баллов.

Сургут расположился на четвертой строчке с показателем 7,4 балла. По сравнению с прошлым годом, наш город поднялся на четыре позиции.

Наименее защищёнными себя чувствуют жители Перми, Балашихи, нижнего Тагила, Челябинска, Саратова, Астрахани, Читы, Омска, Волгограда и Шахты. В этих городах оценка безопасности составила 5,6-6,1 балла. Среди проблем, которые влияют на ощущение безопасности, респонденты отметили плохое освещение улиц, агрессивных домашних животных, уличную преступность.