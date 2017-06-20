Ежедневно в Сургуте будут убирать незаконно установленные киоски

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

20.06.2017 17:12

Первый такой объект демонтировали на днях на улице Лермонтова. У бизнесмена не было договора аренды с Администрацией.

Фото: admsurgut.ru

В ближайшее время планируется снести 20 торговых павильонов. Демонтаж одного такого объекта обходится сургутскому бюджету в среднем от 100 до 300 тысяч рублей. Сумма взыскивается с собственника объекта через суд. Киоск же вывозят на специальную стоянку. Хозяин может забрать его, оплатив все расходы властей, включая счет за время хранения.

Отметим, что у собственников торговых павильонов есть альтернатива: все желающие могут подать заявку в Администрацию города с просьбой предоставить место для размещения объекта. После процедуры проведения конкурса предпринимателю будет предоставлена соответствующая территория.