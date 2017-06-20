Госавтоинспекция Югры информирует о неблагоприятных дорожных условиях 20 июня

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

20.06.2017 17:19

На территории Югры наблюдаются осадки в виде дождя, грозы, сильный ветер.

Госавтоинспекция округа просит водителей быть предельно внимательными на дороге. Управляя автомобилем, необходимо выбирать безопасную скорость движения, учитывать дорожные и метеорологические условия, воздерживаться от рискованных моментов, связанных с выездом на полосу встречного движения.

Особую осторожность проявлять при проезде пешеходных переходов, движении в жилых зонах. Помните, что садясь за руль транспортного средства, вы несете ответственность не только за личную безопасность, но и за жизнь и здоровье других участников движения.