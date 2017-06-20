Погасить долг за капремонт югорчане могут в рассрочку

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

20.06.2017 18:53

Такую акцию до конца лета проводит Югорский фонд капитального ремонта.

До 1 сентября накопившуюся сумму можно оплатить частями. Но перед этим необходимо внести не менее 30 % от долга по взносам. Отмечается, что предложение о рассрочке действует до тех пор, пока Фонд не обратится в суд. На сайте Фонда можно скачать бланк заявления и пошаговую инструкцию действий для получения рассрочки.

На сегодня общая задолженность югорчан за весь период действия программы превышает 1,5 млрд рублей.