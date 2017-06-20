С 1 июля для работы на территории России можно будет использовать выданные в Белоруссии водительские права

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

20.06.2017 20:06

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Дмитрия Медведева.

Это необходимо для того, чтобы на граждан Республики Беларусь не распространялся запрет на управление грузовиками, такси и автобусами. Напомним, что с 1 июня в стране вступил в силу закон, запрещающий водителям с иностранными водительскими удостоверениями работать на общественном транспорте. Таких водителей закон обязывает иметь российский документ.