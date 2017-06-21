НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Врачи хотят зарабатывать больше, чем им предлагают

21.06.2017 09:15

 К такому выводу пришли аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter. 

Фото: alldent.by

Они выяснили, что на рынке труда Югры медицинские работники входят в Топ-15 самых востребованных профессиональных отраслей региона (на 14-м месте): 4% вакансий местных работодателей посвящены поиску именно этих кадров. Однако замечен сильнейший дефицит специалистов в отрасли.

Больше всего работодателям нужны медицинские работники в Сургуте, Нефтеюганске и Нижневартовске. Прежде всего, это офтальмологи, психиатры, наркологи, диетологи и кардиологи.

Отмечается, что соискатели-врачи в среднем хотят получать 65 000 рублей в месяц. А работодатели предлагают на 10-15 тысяч меньше.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
1001 ночь. С 3 июня
ЧЕ. Смотри сильнее
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че