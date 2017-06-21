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Сургутский архив приглашает принять участие в конкурсе творческих работ «Сургут – живая история»

21.06.2017 10:27

 Работы могут направить отдельные авторы и коллективы учреждений, предприятий, организаций. 

Фото: likar.info

Организаторы ждут летописи, рефераты, статьи и очерки, электронные презентации в фотографиях.

Победителей определят в нескольких номинациях: «История организации в истории города»; «Герои рядом»; «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи»; «Моя родословная». По итогам конкурса победители получают дипломы и призы.

Работы участников конкурса, получившие наиболее высокие оценки жюри конкурса, будут размещены на выставке, посвященной 80-летию Сургутского архива и на официальном портале Администрации города.

Заявки принимают до 1 сентября по адресу ул. Магистральная, 28, архивный отдел. Консультацию можно получить по  телефонам (3462) 52-29-29, 52-29-28, тел./факс: (3462) 35-23-05.

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