В Тюмени совершил экстренную посадку самолёт «ЮТэйр»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

21.06.2017 10:56

Она была связана с сигналом о технической неисправности шасси. На борту лайнера, летевшего из Сургута 20 июня, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

Фото: yugopolis.ru

По данным ТАСС, после вылета самолета в 17:21 мск аэродромной службой был произведен штатный осмотр взлетно-посадочной полосы в Сургуте. Специалисты обнаружили куски резины предположительно в связи с повреждением одного из колес правой основной стойки шасси взлетевшего на Тюмень самолета, сообщили информагентству в пресс-службе перевозчика.

Информацию передали на борт пилотам. Командир заявил, что нештатного поведения воздушного судна не отмечается и принял решение продолжить полет до аэропорта назначения.

В «Рощино» лайнер благополучно приземлился в 20:15 мск. Повреждение колеса подтвердилось. Его заменят в аэропорту Тюмени в техническом центре «ЮТэйр».