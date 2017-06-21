Теплые остановочные павильоны могут появиться в Сургуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

21.06.2017 13:18

Вопрос об установке таких объектов сейчас рассматривают местные власти.

Планируется оборудовать комплексы инфракрасными обогревателями, бесплатным интернетом, а также видеокамерами. Изначально в городском бюджете были заложены средства на покупку пяти тёплых остановок. Однако в конце мая комиссия при главе Сургута решила выделить дополнительно 19 млн рублей, чтобы приобрести ещё 13 комплексов.

Летом содержание одной остановки будет обходиться в 8,5 тыс. рублей в месяц, а зимой – на три тысячи больше, сообщает Сургутская трибуна.