Следователи допросили хозяина собак, которые насмерть загрызли мужчину в Советском

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

21.06.2017 14:35

Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного 14 июня 2017 года по факту гибели жителя города в результате нападения стаи собак на территории промышленной базы.

Фото: news.day.az

Уже установлен хозяин собак – это индивидуальный предприниматель, владелец промбазы, где обитали 12 животных. Пресс-служба Следственного комитета по ХМАО сообщает о том, что на этой же территории проживал мужчина, охранявший базу и подкармливающий собак.

13 июня 2017 года около 23 часов животные напали на сторожа, предположительно, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. От многочисленных ранений мужчина погиб.

«По версии следствия, владелец промбазы не обеспечил безопасность окружающих людей, поскольку допускал свободный выгул собак без поводков и намордников на территории базы, доступ к которой имел неограниченный круг лиц. В настоящее время по уголовному делу проводится судебно-медицинская экспертиза и комплекс следственных действий, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего», - говорится в сообщении ведомства. Следователи добавили, что опасные животные были ликвидированы.