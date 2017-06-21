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Туристы выбрали российский город с самой вкусной едой

21.06.2017 15:03

Им оказался Владивосток, говорится в пресс-релизе компании Booking.com. 

Фото: vladivostokmarathon.ru

Специалисты пришли к такому выводу, проанализировав отзывы пользователей на портале по бронированию отелей. Они отметили, что Владивосток известен свежими морепродуктами и ресторанами паназиатской кухни.

На втором месте находится Суздаль, знаменитый своей медовухой. Замыкает тройку Кострома, которая славится сырами. Пскову и Калининграду достались четвертая и пятая строчки, соответственно.

По информации аналитического агентства «ТурСтат», самым популярным у россиян внутренним направлением гастрономического туризма оказалась Москва. Среди стран ближнего зарубежья в данной сфере лидирует Грузия.

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