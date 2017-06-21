Туристы выбрали российский город с самой вкусной едой

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 21.06.2017 15:03
Им оказался Владивосток, говорится в пресс-релизе компании Booking.com.
Фото: vladivostokmarathon.ru
Специалисты пришли к такому выводу, проанализировав отзывы пользователей на портале по бронированию отелей. Они отметили, что Владивосток известен свежими морепродуктами и ресторанами паназиатской кухни.
На втором месте находится Суздаль, знаменитый своей медовухой. Замыкает тройку Кострома, которая славится сырами. Пскову и Калининграду достались четвертая и пятая строчки, соответственно.
По информации аналитического агентства «ТурСтат», самым популярным у россиян внутренним направлением гастрономического туризма оказалась Москва. Среди стран ближнего зарубежья в данной сфере лидирует Грузия.