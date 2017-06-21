В Когалыме пропал 11-летний мальчик

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

21.06.2017 15:14

Сообщение об исчезновении ребенка поступило в правоохранительные органы 19 июня 2017 года.

Фото: hmao.sledcom.ru

По предварительным данным, около 16 часов мальчик отправился купаться на речку Ингу-Ягун. Домой он так и не вернулся, а его вещи были обнаружены на берегу водоема.

«Следственным отделом по городу Когалым следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело. Следователи СКР проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося», - говорится в официальном сообщении.

Поиски ребенка продолжаются с привлечением специалистов и волонтеров.