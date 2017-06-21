НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Названы имена югорчан, победивших во Всероссийском конкурсе врачей

21.06.2017 15:45

Итоги третьего этапа подвела Центральная конкурсная комиссия. Она рассмотрела более 650 работ почти из 60 субъектов страны. 

В числе победителей – шесть югорчан. Так, Наталья Кузьменкова из Ханты-Мансийска стала «Лучшим психиатром», а Марина Мирошниченко - «Лучшим инфекционистом». Второе место в номинации «Лучший кардиолог» занял Сергей Игнатов, также из окружной столицы.

Третье место у Татьяны Фомичевой, как «Лучшего участкового педиатра» и у Алексея Пилипенко, как «Лучшего оториноларинголога». Еще одну бронзу в номинации «Лучший участковый терапевт» получила вартовчанка Светлана Степаненко. 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
1001 ночь. С 3 июня
ЧЕ. Смотри сильнее
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че