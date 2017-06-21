Сегодня кинологические подразделения МВД России отмечают 108 лет со дня образования

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

21.06.2017 15:59

В УМВД России по Югре кинологическая служба начала развиваться с 1998 года.

Фото: august.ru

Несмотря на высокий уровень технического оснащения и компьютеризации, служебные собаки по-прежнему являются одним из лучших средств по обнаружению оружия, взрывчатых и наркотических веществ. Ничто не заменит верных помощников – служебных собак, в их преданности и неподкупности.

Всего в кинологических подразделениях округа проходят службу 177 собак разного профиля и почти столько же специалистов-кинологов.