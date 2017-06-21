До 2025 года в Ханты-Мансийске планируется построить 10 школ

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

21.06.2017 17:10

Губернатор округа Наталья Комарова приняла участие в рабочем совещании, в ходе которого администрация Ханты-Мансийска презентовала представителям депутатского корпуса, общественности и деловых кругов проекты социально-экономического развития столицы Югры.

Фото: admhmansy.ru

Сегодня в городе обучается 11,5 тысяч школьников, 45% из них – во вторую смену. К 2025 году прогнозируется увеличение количество ребят до 16,5 тысяч. Поэтому, чтобы решить проблему вторых смен, к этому времени в Ханты-Мансийске будет построено еще 10 общеобразовательных учреждений общей вместимостью 9600 человек.

«При оптимальных условиях к 2025 году все школы нашего города будут работать в одну смену, таким образом, мы исполним поручение Президента России», - обратил внимание мэр Ханты-Мансийска.

Ключевой момент проекта – расширение уже действующих школ за счет достаточно больших прилегающих территорий. Так, например, сейчас заканчивается проектирование второй очереди школы №8, а в июле начнется проектирование расширения гимназии №1. Таким образом, в общеобразовательных учреждениях города появятся дополнительные места для школьников с наименьшей затратой времени и средств.