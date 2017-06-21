В Югре определили лауреатов премии имени Ивана Шесталова

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 21.06.2017 19:11
В этом году заявились 23 соискателя. Победители прошли отбор и оценку профессионального жюри.
В результате премию присудили единственному исполнителю фольклора Медвежьих Игрищ казымских ханты Андрею Ерныхову, исполнителю произведений национального фольклора коренных народов Вере Кондратьевой, а также коллективу редакции национальной газеты «Ханты ясанг», которой в этом году исполняется 60 лет.
Лауреаты помимо дипломов и признания получат денежное поощрение в размере от 75 до 200 тысяч рублей.