Сургутяне могут оценить работу такси в городе

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

21.06.2017 17:42

Опрос на эту тему запустили местные власти.

Фото: vitaxi.ru

Поучаствовать в нем предлагает Вадим Шувалов. На своих страницах в социальных сетях он опубликовал ссылку на опрос и обращение к горожанам.

«Хочется, чтобы услуги перевозчиков всегда соответствовали вашим запросам и ожиданиям. Особенно это касается такого важного вопроса, как безопасность перевозки пассажиров», - написал мэр.

Так, сургутяне могут рассказать о том, часто ли они пользуются услугами такси, сколько за это платят и считают ли легальность работы – важным фактором.