НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сургутяне могут оценить работу такси в городе

21.06.2017 17:42

 Опрос на эту тему запустили местные власти. 

Фото: vitaxi.ru

Поучаствовать в нем предлагает Вадим Шувалов. На своих страницах в социальных сетях он опубликовал ссылку на опрос и обращение к горожанам.

«Хочется, чтобы услуги перевозчиков всегда соответствовали вашим запросам и ожиданиям. Особенно это касается такого важного вопроса, как безопасность перевозки пассажиров», - написал мэр.

Так, сургутяне могут рассказать о том, часто ли они пользуются услугами такси, сколько за это платят и считают ли легальность работы – важным фактором.

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