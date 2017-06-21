Сургутяне могут оценить работу такси в городе

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 21.06.2017 17:42
Опрос на эту тему запустили местные власти.
Фото: vitaxi.ru
Поучаствовать в нем предлагает Вадим Шувалов. На своих страницах в социальных сетях он опубликовал ссылку на опрос и обращение к горожанам.
«Хочется, чтобы услуги перевозчиков всегда соответствовали вашим запросам и ожиданиям. Особенно это касается такого важного вопроса, как безопасность перевозки пассажиров», - написал мэр.
Так, сургутяне могут рассказать о том, часто ли они пользуются услугами такси, сколько за это платят и считают ли легальность работы – важным фактором.